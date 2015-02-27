Lupita Nyong'o: ladri rubano abito di perle realizzato da Calvin Klein
di Redazione
27/02/2015
Il sito Tmz ha reso noto che qualcuno ha rubato il vestito indossato da Lupita Nyong'o a Los Angeles, durante la notte degli Oscar. L'abito è splendido e costoso, visto che è pieno di perle.
Lupita ha calamitato l'attenzione di tutti, durante la notte degli Oscar, con l'originale vestito di perle realizzato da Calvin Klein. Il prezzo dell'abito? 150.000 dollari. Qualcuno, secondo Tmz, si è intrufolato nella stanza del London West Hollywood Hotel, dove alloggiava Lupita, ed ha rubato il vestito. Il furto è stato messo a segno probabilmente tra le 8 e le 9 del mattino, quando in camera non c'era nessuno.
