Imagine Dragons, "Smoke+Mirrors" primo negli Usa: successo pazzesco

Gli Imagine Dragons, forti del grande successo ottenuto con "Night Visions", presentano un nuovo disco, intitolato "Smoke+Mirrors".

Il nuovo album di Dan Reynolds e compagni è già in vetta negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, mentre in Italia è balzato nella top ten. Insomma, alla band non manca il successo. Riguardo alla fama, Dan ha sottolineato che ha controindicazioni poiché impedisce di trovare amici veri.

Gli Imagine Dragons hanno calcato, recentemente, anche il palco dell'Ariston in veste di super ospiti internazionali. I membri della band hanno rivelato di ritenersi fortunati perché possono mantenersi facendo ciò che gli piace di più, ossia suonare e cantare. Sono coscienti del fatto che molti artisti devono lottare quotidianamente per sopravvivere con la musica.