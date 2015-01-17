Loading...

Robben morso da coccodrillo durante allenamento: tutto inventato

Redazione Avatar

di Redazione

17/01/2015

Robben è stato morso da un coccodrillo durante un allenamento? Niente di più sbagliato: era uno scherzo.

Aveva fatto subito scalpore la notizia di un incidente occorso a Arjen Robben, secondo cui lo sportivo sarebbe stato morso da un coccodrillo, mentre riprendeva un pallone finito in un lago, nei pressi del campo di allenamento. L'attaccante ha voluto prendere in giro tutti, anche la stampa, affermando: "Ho prego in giro tutti, è stato uno scherzo".

La Bild ha riportato che Robben avrebbe urtato contro la parte appuntita di un ostacolo.

