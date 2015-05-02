Hiv, vaccino italiano portentoso: energizza sistema immunitario

Un team di scienziati ha reso noto che il vaccino italiano contro l'Hiv si è rivelato efficace, potenziando non poco le terapia antiretrovirale a cui sono sottoposti i pazienti. Speranze, dunque, nella lotta contro l'Hiv.

Pare che il vaccino 'Tat' energizzi il sistema immunitario, favorendo l'incremento delle cellule T CD4+, che il virus tende a debellare. Emblematiche le parole della studiosa Barbara Ensoli: "Abbiamo dimostrato per la prima volta che la terapia antiretrovirale può essere intensificata attraverso un vaccino". In futuro si dovrà accertare se il vaccino sia in grado di agire anche in caso di pazienti asintomatici, ossia coloro che non assumono medicinali antiretrovirali.

La dottoressa Ensoli ha aggiunto: "Il vero problema è che oggi si parla sempre meno di Aids ed i giovani conoscono poco questa patologia".