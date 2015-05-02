Kate Middleton ha partorito una femmina: George ha una sorellina

Kensington Palace ha reso noto che è nata la secondogenita di Kate Middleton e il principe William. La bimba pesa 3,7 kg e gode di ottima salute. Il parto è avvenuto nella Lindo Wing del Saint's Marie Hospital, a Londra.

Ecco il messaggio ufficiale di Kensington Palace, residenza di Kate e William: "La regina, il duca di Edimburgo, il principe del Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e sono felicissimi per la notizia".

Non si conosce ancora il nome della sorellina di George, anche se Alice, secondo i bookmakers, è in pole position. Il premier inglese David Cameron si è subito congratulato con Kate e William, così come Ed Miliband, numero uno laburista.