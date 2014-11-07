Loading...

Frosinone, due fratelli uccisi durante sparatoria: epilogo di lite furibonda?

di Redazione

07/11/2014

Stamattina, a Coreno Ausonio (Frosinone), sono stati scoperti corpi esanimi di due fratelli.

I cadaveri si trovavano nei pressi di una cava di marmo. Secondo i primi accertamenti, i due sarebbero stati uccisi un'arma da fuoco. Poco distante dai cadaveri è stato scoperto un uomo ferito, titolare di una cava vicina. Le vittime vivevano nei pressi del luogo dell'omicidio.

I carabinieri sostengono che la tragedia sia l'epilogo di vecchi rancori tra due famiglie. E' probabile che la sparatoria sia stata successiva a un tentativo di furto di gasolio custodito nella cava.

