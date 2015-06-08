HTC One M9 in oro 24 carati immortalato con iPhone: gaffe pazzesca
08/06/2015
HTC ha suscitato l'ironia del web con una foto che ritrae il suo nuovo smartphone, One M9, tutto in oro 24 carati. Lo scatto è stato postato su Twitter e molti internauti hanno subito notato la stranezza.
Se si ingrandisce la foto postata dal colosso di Taiwan, è possibile constatare che il prezioso telefonino è stato immortalato con un iPhone. Una gaffe imperdonabile nell'ambito del commercio. Non è forse meglio, ora, che HTC rimuova tale immagine? Intanto Apple se la ride.
