HTC One M9 in oro 24 carati immortalato con iPhone: gaffe pazzesca

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2015

HTC ha suscitato l'ironia del web con una foto che ritrae il suo nuovo smartphone, One M9, tutto in oro 24 carati. Lo scatto è stato postato su Twitter e molti internauti hanno subito notato la stranezza.

Se si ingrandisce la foto postata dal colosso di Taiwan, è possibile constatare che il prezioso telefonino è stato immortalato con un iPhone. Una gaffe imperdonabile nell'ambito del commercio. Non è forse meglio, ora, che HTC rimuova tale immagine? Intanto Apple se la ride.

Fiorentina, Della Valle annuncia esonero Montella: Paulo Sousa prossimo ct?

Vasco illumina Bari: prima tappa Live Kom '015, stasera si replica

