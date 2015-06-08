Loading...

Vasco illumina Bari: prima tappa Live Kom '015, stasera si replica

08/06/2015

Ieri Vasco Rossi  si è esibito al San Nicola di Bari, prima tappa del Live Kom '015, nuova tournée entusiasmante che toccherà diverse città italiane. Tanti fan si sono accampati dinanzi allo stadio del capoluogo pugliese per essere i primi ad accaparrarsi i posti vicini al palco.

Lo show, come al solito, è stato elettrizzante. Il Blasco ha voluto così omaggiare Bari, iniziando il tour proprio in Puglia, regione che ama e dove trascorre sempre le sue vacanze estive. E' risaputo che Castellaneta Marina (Taranto) è il 'buen retiro' del rocker di Zocca.

A Bari Vasco si esibirà anche stasera, 8 giugno, ed è certo che i fan non si annoieranno.

