Huawei Beffa Apple: Assunta Abigail Brody, Ex Direttrice Creativa a Cupertino

di Redazione 01/11/2015

Apple deve fare molta attenzione, visto che i concorrenti non stanno certo a guardare. Huawei, ad esempio, crea prodotti sempre più belli e funzionali che stanno attirando l'attenzione di molte persone. C'è di più: nello staff del colosso cinese è entrata a far parte Abigail Brody, ex direttrice creativa della Apple. Secondo le ultime informazioni, Abigail sarà capo designer per l'interfaccia dei device Huawei La Brody ha una grande esperienza, maturata prevalente nell'azienda di Cupertino , in cui ha lavorato per un decennio prima di dare il suo contributo a eBay e diverse aziende importanti. Abigail fu nello staff di esperti che ideò il primo iPhone, 8 anni fa. Wall Street Journal ha reso noto che Huawei ha intenzione di creare uno studio di progettazione in cui molte persone dovranno lavorare su un innovativo interfaccia utente proprio a San Francisco, nella Silicon Valley. Ennesima spina, dunque, per Apple. Huawei sta facendo passi da gigante; basti pensare che in Asia vende come Apple e supera Xiaomi, altra società cinese, soprannominata "la Apple cinese" in quanto i suoi apparecchi sono quasi uguali a quelli prodotti dalla Apple. Le vendite di Huawei sono cresciute enormemente in tutto il mondo. Il recente rapporto di Idc parla chiaro: nel terzo trimestre del 2015 si è registrato un +61%. Sono bastati solo 12 mesi al 'gigante' cinese per superare Lenovo-Motorola. Adesso Huawei occupa la terza posizione, nel campo delle vendite, dopo Samsung ed Apple, visto che è riuscita a vendere, nel giro di 6 mesi ben 34 milioni di smartphone (+62% rispetto al 2014). A determinare il successo di Huwaei sono soprattutto gli apparecchi di fascia alta, tra cui l'Ascend P7 o il Mate 2 4G. Pare che siano stati inviati, in 2 mesi, ben 2 milioni di modelli di Ascend P7 in oltre 70 store. L'aumento delle vendite dei prodotti Huawei si è registrato soprattutto in Africa e e Medio Oriente (+550%) . Apple e Samsung devono fare molta attenzione. Huawei incede alla grande.

