Ostensione sindone, boom di prenotazioni: evento dal 19 aprile al 24 giugno

Boom di prenotazioni, circa 600.000, per la prossima Ostensione della sindone, che avverrà dal 19 aprile al 24 giugno, a Torino.

"Di queste prenotazioni quasi 50.000 provengono dall'estero", ha asserito il vicesindaco e presidente del Comitato organizzatore Elide Tisi. Contestualmente alla prossima Ostensione verrà anche esposto, presso il Museo diocesano, il "Compianto sul Cristo morto" del Beato Angelico, attualmente presente nel Museo di San Marco a Firenze.

Il "Compianto sul Cristo morto" verrà esposto presso la cripta del duomo, proprio sotto la sindone, mostrata invece in cattedrale.

"Questa operazione rientra nelle finalità dell'Associazione Sant'Anselmo, l'organismo della chiesa italiana che si occupa della promozione della cultura nel nostro Paese", ha dichiarato monsignor Nosiglia.

Chi vuole prenotare una visita gratuita alla Sacra Sindone di Torino in occasione del dell’Ostensione 2015, può farlo con pochi click sulla pagina ufficiale dell’evento: l'indirizzo è www.piemonteitalia.eu. La prenotazione on-line è obbligatoria per visionare e gestire l'iter di visita. E' ovvio che per terminare la registrazione occorre avere un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Il biglietto verrà inviato con una e-mail.

Per qualsiasi chiarimento o informazione, si può chiamare il numero +39 01152 95550 oppure inviare una e-mail a [email protected]. Dal lunedì al venerdì, tra le 9.00 e le 19.00, e il sabato, dalle 9.00 alle 14.00, è attivo anche un call center. Il costo della chiamata è variabile e dipendente dal piano tariffario dell'utente.