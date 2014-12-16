Ictus: rischio aumenta per chi ha vuoti di memoria

Se avete spesso vuoti di memoria dovete preoccuparvi, visto che rischiate di essere sorpresi dall'ictus. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori olandesi, coordinati da Arfan Ikram dell'Università Erasmus di Rotterdam.

Chi soffre di vuoti di memoria, in particolare coloro che hanno un livello elevato di istruzione, rischiano maggiormente l'ictus. La ricerca è apparsa sulle pagine del magazine "Stroke" ed è stata condotta su 10.000 over 55. Ogni volontario ha dovuto rispondere a diversi questionari relativi alle capacità mnemoniche.

Un dato importante: dal 2012 ad oggi sono stati diagnosticati 1134 ictus, di cui 99 emorragici, 663 ischemici e 372 non specificati.

Dalle risultanze si constata che chi soffre maggiormente di vuoti di memoria rischia non poco di essere colpito da un ictus. Il rischio aumenta del 39% se i vuoti di memoria affliggono persone con un alto livello di istruzione.

Insomma, frequenti vuoti di memoria sono un campanello d'allarme dell'ictus.