Ritorno di fiamma per Al Bano e Romina
di Redazione
16/12/2014
Negli ultimi giorni la figlia di Al Bano e Romina Power, Cristel Carrisi ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno pensare ad un ritorno di fiamma per i suoi genitori. Dopo la riunione artistica dei due cantanti, si sono susseguite diverse volte alcune voci sulla possibilità di vederli insieme anche come coppia. In realtà i diritti interessati continuano a confermare che sono solo buoni amici, sono riusciti a ritornare ad un buon rapporto che li vede due colleghi e amici. Infatti, il cantante ha rilasciato un’intervista per Confessione dichiarando che: “Romina continua a fare la sua vita e anche io, di certo siamo riusciti a ritrovare quel rapporto pacifico che serviva ai nostri figli”. Seppellita l’ascia di guerra sul passato AL Bano e Romina vanno avanti senza rancore. I due cantano di nuovo insieme da un anno e saranno i prossimi ospiti del Festival di Sanremo, di certo ritrovarsi a cantare dopo 19 anni è stato complesso, nonostante questo sono riusciti a seguire una buona e piacevole amicizia che potrà andare avanti ancora per molto tempo. Finalmente un po’ di sole su una nota coppia di cantanti che ha sempre offerto grandi emozioni al pubblico.
