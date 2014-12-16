Home Gossip Ritorno di fiamma per Al Bano e Romina

Ritorno di fiamma per Al Bano e Romina

di Redazione 16/12/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Negli ultimi giorni la figlia di Al Bano e Romina Power, Cristel Carrisi ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno pensare ad un ritorno di fiamma per i suoi genitori. Dopo la riunione artistica dei due cantanti, si sono susseguite diverse volte alcune voci sulla possibilità di vederli insieme anche come coppia. In realtà i diritti interessati continuano a confermare che sono solo buoni amici, sono riusciti a ritornare ad un buon rapporto che li vede due colleghi e amici. Infatti, il cantante ha rilasciato un’intervista per Confessione dichiarando che: “Romina continua a fare la sua vita e anche io, di certo siamo riusciti a ritrovare quel rapporto pacifico che serviva ai nostri figli”. Seppellita l’ascia di guerra sul passato AL Bano e Romina vanno avanti senza rancore. I due cantano di nuovo insieme da un anno e saranno i prossimi ospiti del Festival di Sanremo, di certo ritrovarsi a cantare dopo 19 anni è stato complesso, nonostante questo sono riusciti a seguire una buona e piacevole amicizia che potrà andare avanti ancora per molto tempo. Finalmente un po’ di sole su una nota coppia di cantanti che ha sempre offerto grandi emozioni al pubblico.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp