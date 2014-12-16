Jovanotti torna con "Sabato": brano che anticipa nuovo disco

Jovanotti, dopo una pausa, torna con un singolo, intitolato "Sabato", che anticipa l'uscita (24 febbraio 2015) di un nuovo disco.

"Sabato" è un brano molto pop e originale; del resto, Lorenzo ci ha abituati ad uscite sperimentali e innovative. La canzone è indefinibile, dunque: c'è di tutto, dal dance all'elettronica. Ovviamente, le parole sono stupende, in perfetto stile Jovanotti.

"Sabato" parla dell'Italia di oggi, della famiglia, del lavoro che non c'è, della mancanza di illusioni e dell'amore. Il video del brano è stato realizzato da famosi ed esperti artisti, tra cui uno dei più talentuosi rapper italiani: Salmo.

Nel video di "Sabato", girato in un Luna Park, si vedono persone che parlano del più e del meno sulle note della ballata di Lorenzo. L'artista, come spesso ha fatto negli ultimi anni, immortala attimi della vita quotidiana degli italiani. Non ci resta che ascoltare "Sabato" ed attendere il nuovo disco di Lorenzo.