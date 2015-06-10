Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Jurassic World" arriva nei cinema italiani: Indominus Rex terrorizzerà

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Domani, 11 giugno 2011, arriverà nelle sale italiane un film che elettrizzerà giovani e adulti, ovvero "Jurassic World". Gli spettatori resteranno impietriti dinanzi a Indominus Rex, mostro geneticamente modificato e veramente crudele perché frutto della brama di denaro e successo. La pellicola verrà  distribuita da Universal in 750 sale italiane. Il protagonista è senza dubbio l'Indominus Rex, cattivissimo dinosauro che crea seri problemi anche per la sua notevole intelligenza. Il regista di "Jurassic World", Colin Trevorrow, ha detto: "Steven Spielberg ha avuto l'idea di un parco a tema pienamente funzionale. Io ho percepito che dovessimo entrare in questo parco con gli occhi di un bambino, cosa che facciamo nel film,  perché siamo bambini quando pensiamo a un Jurassic Park completamente in funzione".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Beyoncé mangia cavoli per tenersi in forma: prova bikini superata!

Articolo Successivo

Imola: madre e figlia si suicidano, ragazza aveva problemi psichici

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018