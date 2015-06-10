Home Spettacoli "Jurassic World" arriva nei cinema italiani: Indominus Rex terrorizzerà

"Jurassic World" arriva nei cinema italiani: Indominus Rex terrorizzerà

di Redazione 10/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domani, 11 giugno 2011, arriverà nelle sale italiane un film che elettrizzerà giovani e adulti, ovvero "Jurassic World". Gli spettatori resteranno impietriti dinanzi a Indominus Rex, mostro geneticamente modificato e veramente crudele perché frutto della brama di denaro e successo. La pellicola verrà distribuita da Universal in 750 sale italiane. Il protagonista è senza dubbio l'Indominus Rex, cattivissimo dinosauro che crea seri problemi anche per la sua notevole intelligenza. Il regista di "Jurassic World", Colin Trevorrow, ha detto: "Steven Spielberg ha avuto l'idea di un parco a tema pienamente funzionale. Io ho percepito che dovessimo entrare in questo parco con gli occhi di un bambino, cosa che facciamo nel film, perché siamo bambini quando pensiamo a un Jurassic Park completamente in funzione".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp