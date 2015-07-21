Home Salute Frosinone, donna incinta respinta da tre ospedali: doveva partorire

di Redazione 21/07/2015

La Sanità italiana ha decisamente delle pecche; quella laziale, poi, è lacunosa. Una coppia di Segni (Frosinone) ha dovuto girare 3 ospedale prima di trovare quello dotato di apparecchiature necessarie per affrontare un parto prematuro. La donna era alla 34esima settimana di gravidanza L'uomo e la donna si erano recati anche al nosocomio di Palestrina ma i medici avevano detto loro di trovarsi un altro ospedale in quanto privi delle attrezzature necessarie per affrontare tali tipi di parti. Alla fine, dopo aver peregrinato a lungo, la coppia è stata accolta dall'ospedale Spaziani di Frosinone. La vicenda ha scatenato polemiche. Il governatore del Lazio Zingaretti è stato raggiunto da numerose critiche. Fabio De Lillo, consigliere regionale del Ncd, ad esempio, ha affermato: "Avevamo detto che chiudere i reparti di maternità a Colleferro, dove è presente peraltro una terapia intensiva, fosse un errore e che avrebbe creato non pochi problemi anche ai cittadini dei comuni limitrofi: non è con la sanità ragionieristica che si migliora l'assistenza ai cittadini del Lazio. Invece di inaugurare case della Regione, Zingaretti si preoccupi di far funzionare gli ospedali".

