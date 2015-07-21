Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Frosinone, donna incinta respinta da tre ospedali: doveva partorire

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La Sanità italiana ha decisamente delle pecche; quella laziale, poi, è lacunosa. Una coppia di Segni (Frosinone) ha dovuto girare 3 ospedale prima di trovare quello dotato di apparecchiature necessarie per affrontare un parto prematuro. La donna era alla 34esima settimana di gravidanza

  L'uomo e la donna si erano recati anche al nosocomio di Palestrina ma i medici avevano detto loro di trovarsi un altro ospedale in quanto privi delle attrezzature necessarie per affrontare tali tipi di parti. Alla fine, dopo aver peregrinato a lungo, la coppia è stata accolta dall'ospedale Spaziani di Frosinone. La vicenda ha scatenato polemiche. Il governatore del Lazio Zingaretti è stato raggiunto da numerose critiche. Fabio De Lillo, consigliere regionale del Ncd, ad esempio, ha affermato: "Avevamo detto che chiudere i reparti di maternità a Colleferro, dove è presente peraltro una terapia intensiva, fosse un errore e che avrebbe creato non pochi problemi anche ai cittadini dei comuni limitrofi: non è con la sanità ragionieristica che si migliora l'assistenza ai cittadini del Lazio. Invece di inaugurare case della Regione,  Zingaretti si preoccupi di far funzionare gli ospedali".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Raghad, scafisti arrestati: gettarono in mare scatola con insulina

Articolo Successivo

Incidente Crotone: 3 morti e un ferito sulla 106, camion contro auto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022