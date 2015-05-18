India, addio a Aruna Shanbaug: 42 anni in coma dopo stupro

Aruna Shanbaug, infermiera indiana che ha passato ben 42 anni in uno stato di coma vegetativo è morta. Nel 1973 la donne venne violentata da un addetto alle pulizie che lei aveva segnalato per la sua inoperosità. L'uomo prese un guinzaglio per cani e glielo avvolse attorno al collo fino a causarle danni cerebrali permanenti.

La storia di Aruna fece il giro del mondo, anche perché il suo aguzzino se la cavò solamente con una condanna a 7 anni di carcere. Venne denunciato per rapina e tentato omicidio ma non per violenza sessuale. In tutti questi anni, Aruna è stata curata dai suoi colleghi che, ogni giorno, hanno cercato di assicurarle un'esistenza dignitosa. I religiosi indiani si sono sempre mostrati distaccati, per motivi ideologici, dalla storia della ragazza stuprata da un collega.

Oggi Aruna è morta. L'ha stroncata una polmonite.