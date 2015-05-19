Messico, ragazzini soffocano e seppelliscono bimbo di 6 anni

Episodio agghiacciante in Messico, precisamente a Chihuaha, nello Stato omonimo che confina con gli Usa. Tre ragazzini 15enni hanno ucciso un bimbo di 6 anni. I poliziotti hanno riferito che il bimbo, dopo essere stato legato mani e piedi, è stato soffocato e interrato. Pare che i ragazzi stessero giocando, facendo finta di aver rapito il piccolo.

La piccola vittima, Christopher Marquez, è stato rinvenuto nei pressi di un fiume dalle forze dell'ordine. Gli inquirenti hanno asserito che i piccoli carnefici hanno irretito il bimbo invitandolo a "giocare e raccogliere della legna" nei pressi del fiume.

Ora si dovrà accertare se i ragazzini volevano uccidere il piccolo o si è trattato di una tragica fatalità. La morte del bimbo ha scioccato il Messico. Sergio Ortiz, procuratore che dirige le indagini, ha detto: "Qui non siamo davanti a un caso poliziesco, ma a un caso di decomposizione sociale, di perdita dei valori".