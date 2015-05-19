Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Messico, ragazzini soffocano e seppelliscono bimbo di 6 anni

Redazione Avatar

di Redazione

19/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Episodio agghiacciante in Messico, precisamente a Chihuaha, nello Stato omonimo che confina con gli Usa. Tre ragazzini 15enni hanno ucciso un bimbo di 6 anni. I poliziotti hanno riferito che il bimbo, dopo essere stato legato mani e piedi, è stato soffocato e interrato. Pare che i ragazzi stessero giocando, facendo finta di aver rapito il piccolo.

La piccola vittima, Christopher Marquez, è stato rinvenuto nei pressi di un fiume dalle forze dell'ordine. Gli inquirenti hanno asserito che i piccoli carnefici hanno irretito il bimbo invitandolo a "giocare e raccogliere della legna" nei pressi del fiume.

Ora si dovrà accertare se i ragazzini volevano uccidere il piccolo o si è trattato di una tragica fatalità. La morte del bimbo ha scioccato il Messico. Sergio Ortiz, procuratore che dirige le indagini, ha detto: "Qui non siamo davanti a un caso poliziesco, ma a un caso di decomposizione sociale, di perdita dei valori".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Venezia, ladro ruba motoscafo: inseguimento tra i canali

Articolo Successivo

India, addio a Aruna Shanbaug: 42 anni in coma dopo stupro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016