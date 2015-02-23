India, allerta influenza suina: 812 morti da inizio anno

Torna l'allarme influenza suina. Il virus H1N1 è stata la causa del decesso di 812 persone in India dall'inizio del 2015. A renderlo noto è stato il ministero della Salute. Nel giro di pochi giorni sono spirate 38 persone, specialmente negli stati Rajasthan e Gujarat.

Il Ministero ha comunicato che, nell'arco delle ultime 7 settimane, l'influenza suina ha colpito 13.688 persone. Le autorità stanno facendo il possibile per evitare altri contagi, inviando personale specializzato nelle aree rurali, dove si sono registrati più contagi.

"L'aumento delle temperature provocherà un calo dei contagi", ha spiegato il Ministero.