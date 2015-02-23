Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

India, allerta influenza suina: 812 morti da inizio anno

Redazione Avatar

di Redazione

23/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Torna l'allarme influenza suina. Il virus H1N1 è stata la causa del decesso di 812 persone in India dall'inizio del 2015. A renderlo noto è stato il ministero della Salute. Nel giro di pochi giorni sono spirate 38 persone, specialmente negli stati Rajasthan e Gujarat.

Il Ministero ha comunicato che, nell'arco delle ultime 7 settimane, l'influenza suina ha colpito 13.688 persone. Le autorità stanno facendo il possibile per evitare altri contagi, inviando personale specializzato nelle aree rurali, dove si sono registrati più contagi.

"L'aumento delle temperature provocherà un calo dei contagi", ha spiegato il Ministero.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Oscar 2015, Julianne Moore trionfa grazie a "Still Alice": Migliore attrice protagonista

Articolo Successivo

Roma incassa ennesimo pareggio, Juventus sempre più lontana

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022