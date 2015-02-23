Oscar 2015, Julianne Moore trionfa grazie a "Still Alice": Migliore attrice protagonista

I pronostici sono stati rispettati. Julianne Moore ha vinto l'Oscar come Migliore attrice protagonista con la pellicola "Still Alice". Niente da fare, dunque, per Marion Cotillard, Rosamunde Pike e Reese Witherspoon.

La Moore si è presentata con un elegante outfit. Era felice, e probabilmente certa del suo trionfo, visto il 'peso' di "Still Alice". Dopo tante nomination, incassate anni fa, l'attrice ha finalmente vinto un Oscar. Ovazione per lei al Dolby Theatre.

"Ho letto un articolo che diceva che vincere un Oscar potrebbe far vivere 5 anni di più, se questo è vero vorrei ringraziare l’Accademy perché mio marito è più giovane di me... sono emozionatissima del fatto che saremo in grado di accendere la luce sull’Alzheimer: chi soffre merita di essere visto e merita una cura e infine per mio marito Bart e per i miei figli: grazie per la mia vita e per avermi dato una casa", ha detto la Moore, visibilmente emozionata.