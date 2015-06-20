Loading...

India, liquore adulterato uccide 41 persone: bevuta low cost letale

di Redazione

20/06/2015

Volevano farsi una bella 'bevuta low cost', profittando degli sconti applicati da un negozio di Mumbai. Risparmiare, però, è stato fatale per molti indiani che avevano bevuto un liquore adulterato. 41 persone, finora, sono morte; altre 24 sono state trasportate subito in ospedale. Il bilancio, però, rischia di farsi più pesante. Il negozio che ha venduto bottiglie di liquore contraffatto si trova a Laxmi Nagar, una zona molto povera di Mumbai dove si fa di tutto per risparmiare qualche rupia. Dopo aver bevuto quel liquore, però, molte persone hanno iniziato ad avere nausea e  mal di stomaco.
