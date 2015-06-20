Le potenzialità del modulo aggiuntivo
di Redazione
20/06/2015
Le centraline sono dei moduli facili da installare in vetture, per potenziare cilindrate e migliorare prestazioni di base. Possiamo trovare diverse centraline aggiuntive sul mercato italiano ed esterno, ma tutte possiamo dire hanno una grande adattabilità e facilità per tutti i tipi di utenti. L'unica grande differenza è scegliere il tipo di potenziale del modulo aggiuntivo da acquistare che varia in potenza e quindi in prestazioni e consumi. Dopo una facile installazione ho notato un aumento del potenziale pari al 26% e riduzione del carburante, le marche auto sono le più varie, quindi non avremo problemi a trovare la nostra direttamente se acquistiamo online. I rivenditori ci aiuteranno a capire anche come fare nel momento in cui non riuscissimo a inserirla. Ovviamente ogni car avrà le sue caratteristiche, le ultime generazioni di centraline si adattano alla guida del pilota, cercando di selezionare tra i circa 10 piani guida quello che più si adatta come prestazioni e consumi al tuo modo di guida. In questo modo siamo sicuri di avere il giusto equilibrio tra le due cose che assicurano anche stabilità e qualità di guida. Il prezzo è accessibile a tutti, per questo il mercato riscontra il grande interesse per la vendita di queste parti meccaniche che aiutano la macchina ma anche la testa del guidatore.
