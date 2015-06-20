Birmania, Aung San Suu Kyi compie 70 anni: "C'è bisogno di una politica pulita"
di Redazione
20/06/2015
Tanti auguri al numero uno dell'opposizione, in Birmania, Aung San Suu Kyi. La donna ha compiuto ieri, 19 giugno 2015, 70 anni. Aung ha sempre lottato per la difesa dei diritti dei cittadini birmani. La leader dell'opposizione birmana ha sfruttato il suo compleanno per diffondere un videomessaggio in cui rammenta ai cittadini che c'è bisogno di una "politica pulita". A fine anno, in Birmania, si svolgeranno le elezioni politiche e San Suu Kyi spera in un trionfo. Aung, ieri, ha anche postato un video sul profilo Facebook del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia. "Non imbrogliate la gente e non usate mezzi disonesti per il successo del vostro partito", dice San Suu Kyi nel video.
Articolo Precedente
Iron Maiden: "The Book of Souls" uscirà il 4 settembre, disco 'potente'
Articolo Successivo
India, liquore adulterato uccide 41 persone: bevuta low cost letale
Redazione