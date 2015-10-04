Home Salute India, Parto Record: Bebè Pesa Quasi 6 kg. Mamma E' Diabetica

India, Parto Record: Bebè Pesa Quasi 6 kg. Mamma E' Diabetica

di Redazione 04/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Bimbi così pesanti non nascono tutti i giorni, ecco perché quando accade un evento del genere fa subito il giro del mondo. Una 25enne indiana ha dato alla luce un bebè di quasi 6 kg! Goga Bai e il marito Ravindra Kumar, 28 anni, sono i genitori di un bimbo oversize. Il neonato pesa precisamente 5.970 kg. Lo straordinario parto è avvenuto in un ospedale di Ganganagar. Ovviamente Goga è stata sottoposta a taglio cesareo, anche perché il bimbo, vista la sua mole, era rimasto intrappolato. I medici dell'ospedale indiano dove è avvenuto il parto speciale hanno affermato: "È il neonato più pesante dell’India. Mamma e figlio stanno bene inizialmente hanno avuto problemi respiratori". Anamika Aggarwal, un sanitario che ha assistito la 25enne durante il parto (l'equipe era formata da 4 medici) ha parlato di "un miracolo di bambino". Molti si staranno chiedendo perché il bebè è nato così grande, Beh, bisogna precisare che Goga, la madre del bebè oversize, è diabetica e obesa (pesa oltre 100 kg). I medici ritengono che sia stata la patologia della 25enne a favorire un peso così elevato del bebè. "I problemi della donna avrebbero causato la mole del bambino. I figli di madri diabetiche possono essere a rischio obesità. Anche se nessuna anomalia congenita è stata rilevata nel bambino, stiamo mantenendo sia lui e sua madre sotto osservazione e li dimetteremo tra una settimana", hanno detto i medici del nosocomio indiano. In India, dunque, è stato segnato un nuovo record. Il bebè nato nelle ultime ore ha scalzato una bimba che, alla nascita, pesava 70 grammi in meno. Anamika Aggarwal ha sottolineato che la madre del bimbo oversize era riluttante all'idea di parto cesareo ma viste le dimensioni del bebè è stato necessario intervenire con un taglio cesareo d'urgenza, anche perché il piccolo era rimasto intrappolato. Per fortuna tutto è andato per il meglio ed ora mamma e figlio godono di ottima salute. In India, il peso medio dei neonati è di circa 3 kg, quindi il bebè nato nelle ultime ore ha un peso nettamente superiore a quello della media dei suoi coetanei. Come detto, però, il grande peso è dovuto alla patologia della madre. Gli esperti hanno più volte evidenziato che la principale causa del bebè molto grande alla nascita e durante l'età gestazionale (Large for Gestational Age) è il diabete mellito della madre. Il gigantismo neonatale è conseguenza solitamente dell'alto tasso di insulina e glucosio presente nel sangue durante la gravidanza. Se la diabetica incinta non tiene sotto controllo la sua patologia rischia che il bebè, alla nascita, sia molto grande. Solitamente, i figli di donne affette da diabete sono grossi, apatici e pigri. Una donna incinta affetta da diabete mellito, quindi, deve fare molta attenzione soprattutto durante la gravidanza. Visto che il neonato sarà molto grande alla nascita, la futura mamma dovrà accantonare l'idea di un parto naturale, che potrebbe causare traumi gravi al bebè, come fratture della clavicola o degli arti e asfissia perinatale. I medici devono informare la futura mamma dei rischi che corre il bebè in caso di parto naturale. Generalmente, se i sanitari ritengono che il feto sia LGA, propongono alla futura mamma un taglio cesareo, specialmente in caso di di difformità feto-pelvica.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp