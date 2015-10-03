Home Musica Fedez si Racconta in "21 grammi", Singolo in Pop-Hoolista Cosodipinto Edition

di Redazione 03/10/2015

Fedez ha deciso di rendere disponibile il suo nuovo singolo "21 grammi" su iTunes. Ebbene, il brano è già balzato ai primi posti. "21 grammi" è una canzone che mette in risalto il Fedez uomo, prima che talentuoso rapper e produttore discografico In "21 grammi" Fedez ha voluto parlare di se stesso e di quegli aspetti della sua personalità che, forse, nessuno conosce. Tantissimi fan, nelle ultime ore, hanno scaricato "21 grammi" e per questo il rapper, al secolo Federico Leonardo Lucia, è contentissimo. Ricordiamo che è uscito anche il videoclip di "21 grammi", che anticipa la riedizione dell'ultimo disco di Fedez. Pop-Hoolista Cosodipinto Edition potrà essere acquistato dal prossimo 9 ottobre. In "21 grammi" Fedez ricorda che la vita non è facile, neanche per gli artisti come lui, sebbene abbiano tanti fan e tanto successo. Il brano è una sorta di riflessione del cantautore lombardo sul senso della vita. Se non l'avete ancora fatto, ascoltate "21 grammi"! Nel videoclip di "21 grammi" il protagonista è, ovviamente, Fedez che si trova in luoghi diversi, come un locale e nel bel mezzo di un tafferuglio. L'artista pensa "Cosa ci faccio io qui?". Fedez ha più volte, con le sue parole, il disagio dei giovani di oggi, senza arte né parte, senza lavoro e ideali: tutta colpa dello Stato e delle istituzioni. In "21 grammi" non è difficile capire che l'artista vuole rimarcare le fragilità della sua generazione e la dura realtà in cui si trovano. Negli ultimi anni, Fedez ha ottenuto molto successo, nonostante le critiche provenute da più parti, anche da personaggi politici come Maurizio Gasparri. Fedez è criticato e "non va giù" a molti perché è un artista vero, uno che dice, anzi canta, quello che pensa. E' questo il segreto del suo successo. Federico dà voce a tanti giovani che vorrebbero urlare contro i potenti ma non lo fanno perché nessuno li ascolterebbe. Fedez è tutto questo e, piaccia o no, la sua fama è cresciuta e, indubbiamente, crescerà ancora. Ricordiamo che il video di "21 grammi" è stato lanciato da Fedez mediante la sua pagina Facebook. Nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissime visualizzazioni. Il video è stato corredato dalle seguenti parole dell'artista: "Ho scritto questo pezzo, un pezzo di me... Il cuore e il fegato per la precisione". E' uno splendido momento per Fedez, che ha anche stretto una grande amicizia con Mika. Entrambi sono giudici a X Factor ed hanno realizzato una canzone insieme, "Beautiful Disaster", compresa nel nuovo disco del rapper. Parlando di "Beautiful Disaster", brano scritto e interpretato con Mika, Fedez ha affermato: "Ho fatto un pezzo con Mika di cui siamo contenti tutti e due, dove lui canta in inglese e io in italiano è un brano che nasce dal primo giorno della conferenza stampa di X Factor". Qualche giorno fa, Federico ha scritto sui social: "Pop-hoolista domani compie un anno e si porta con se dieci dischi di Platino, per ringraziarvi ecco il teaser del nuovo video! Ho scritto questo pezzo, un pezzo di me. Il cuore e il fegato per la precisione #21Grammi è fuori Venerdì 2 Ottobre Vi stupirà". Complimenti Federico, continua così!

