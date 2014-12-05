Loading...

India, ragazza stuprata denuncia aguzzini: bruciata viva

Redazione Avatar

di Redazione

05/12/2014

In India, negli ultimi tempi, è aumentato notevolmente il numero di stupri. Le donne vengono violentate ovunque, anche e soprattutto nei manicomi. Lo sottolinea un recente rapporto.

Un'altra ragazza è stata stuprata, nelle ultime ore, in India. La giovane ha trovato il coraggio di denunciare i suoi aguzzini ma questi, indispettiti e furiosi, l'hanno trovata e, dopo averle gettato addosso del cherosene, le hanno dato fuoco.

Adesso la giovane, 17 anni, lotta tra la vita e la morte in un nosocomio di Ludhiana. Le ferite riportate sono molto profonde. Una curiosità: il giudice indiano ha rimesso in libertà provvisoria gli stupratori. Che diritto è questo? In India le donne hanno diritti e vengono rispettate? Sembra proprio di no!

Gli autori dello stupro sono originari del Bihar: dopo aver ottenuto la libertà provvisoria sono andati a casa della 17enne con 3 amici ed hanno commesso il gesto indegno. Una storia che fa accapponare la pelle.

