X Factor 8, colpo di scena: Emma esclusa. Morgan annoiato

Redazione Avatar

di Redazione

05/12/2014

Colpo di scena ad X Factor 8: una delle candidate alla vittoria, Emma, viene esclusa.

Morgan esterna le sue tattiche politiche sostenendo Victoria e la sua concorrente e decidendo di mandare a casa l'asso di Mika. Si è conclusa, dunque, la puntata incentrata sulle semifinali e la scelta dei 4 best che calcheranno il palco del Forum di Assago il prossimo 11 dicembre.

Una puntata noiosa per molti, Morgan compreso. Quest'ultimo, non avendo giovani in gara, si è messo a leggere alcune pagine della sua autobiografia “Io, l’amore, la musica, gli stronzi e Dio”.

Vero è che i giudici che stanno trainando quest'ultima edizione di X Factor sono Morgan e Fedez, esperienza e fama contro talento giovane. Il deluso dell'ultima puntata è Mika e specialmente Emma. Morgan, comunque, ha voluto precisare che ha scelto Ilaria e non eliminato Emma.

Emma, nonostante la splendida e commovente interpretazione di “Love Is A Losing Game” di Amy Winehouse non è riuscita, a sorpresa, a convincere. Morgan supporta Victoria: addio Emma.

