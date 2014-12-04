Sarai colpito da tumore al polmone? Scoprilo con tampone nelle guance
di Redazione
04/12/2014
Un team di ricercatori dell'University College di Londra ha scoperto che la reazione della luce al contatto con le cellule umane può rivelare se un soggetto verrà colpito dal tumore al polmone o no.
Il test sarà molto utile ai soggetti a rischio, come i fumatori. Sfruttando tamponi nelle guance dei pazienti, gli studiosi hanno notato che le cellule di naso, bocca e polmoni delle persone affette da tumore del polmone riflettono la luce diversamente dai soggetti sani.
Grazie a tale studio, in futuro si potrà scoprire facilmente se una persona si debba o no sottoporre a una tac. "In futuro i fumatori potrebbero sottoporsi a un test dal medico di famiglia o in farmacia", ha asserito Sam Janes, autore della ricerca.
