Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sarai colpito da tumore al polmone? Scoprilo con tampone nelle guance

Redazione Avatar

di Redazione

04/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un team di ricercatori dell'University College di Londra ha scoperto che la reazione della luce al contatto con le cellule umane può rivelare se un soggetto verrà colpito dal tumore al polmone o no.

Il test sarà molto utile ai soggetti a rischio, come i fumatori. Sfruttando tamponi nelle guance dei pazienti, gli studiosi hanno notato che le cellule di naso, bocca e polmoni delle persone affette da tumore del polmone riflettono la luce diversamente dai soggetti sani.

Grazie a tale studio, in futuro si potrà scoprire facilmente se una persona si debba o no sottoporre a una tac. "In futuro i fumatori potrebbero sottoporsi a un test dal medico di famiglia o in farmacia", ha asserito Sam Janes, autore della ricerca.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

India, ragazza stuprata denuncia aguzzini: bruciata viva

Articolo Successivo

Pestata dal fidanzato: si risveglia dal coma dopo 11 mesi, la storia di Chiara

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022