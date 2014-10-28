"I guardiani della galassia" sbanca box office italiano, film targato Marvel
28/10/2014
La pellicola "I guardiani della galassia" sta iniziando ad entusiasmare anche il pubblico italiano, dopo aver riscosso molto successo nel mondo. Il film fantascientifico della Marvel con Chris Pratt e Zoe Saldana ha incassato 2 milioni e mezzo di incasso circa, piazzandosi in vetta al box office italiano.
"Il giovane Favoloso", invece, occupa la seconda pellicola. Tale film, diretto da Mario Martone e interpretato da Elio Germano, è incentrato sul grande poeta Giacomo Leopardi. Terza posizione per "Soap Opera", di Claudio Giovannesi.
Si è dovuto accontentare della quinta posizione "The Judge", film drammatico che vede protagonisti Robert Duvall e Robert Downey Jr., nel ruolo di padre e figlio.
