"I guardiani della galassia" sbanca box office italiano, film targato Marvel

La pellicola "I guardiani della galassia" sta iniziando ad entusiasmare anche il pubblico italiano, dopo aver riscosso molto successo nel mondo. Il film fantascientifico della Marvel con Chris Pratt e Zoe Saldana ha incassato 2 milioni e mezzo di incasso circa, piazzandosi in vetta al box office italiano.

"Il giovane Favoloso", invece, occupa la seconda pellicola. Tale film, diretto da Mario Martone e interpretato da Elio Germano, è incentrato sul grande poeta Giacomo Leopardi. Terza posizione per "Soap Opera", di Claudio Giovannesi.

Si è dovuto accontentare della quinta posizione "The Judge", film drammatico che vede protagonisti Robert Duvall e Robert Downey Jr., nel ruolo di padre e figlio.