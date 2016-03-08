India, Stupra 15enne e le Dà Fuoco: in Fin di Vita

Femminicidio in India. Una 15enne è stata violentata da un 20enne, in un paese poco distante da New Delhi, e poi è stata arsa viva

"I genitori della vittima sostengono che l'uomo abbia dato fuoco alla ragazza quando lei ha respinto le sue avances".

Sia la 15enne che il 20enne vivono in un edificio a. Ora la giovane lotta tra la vita e la morte su un letto dell'ospedale: ha ustioni gravi su oltre il 90% del corpo. Il ventenne è stato arrestato. Un altro caso di femminicidio in India. Greater Noida, purtroppo, è stato teatro di un episodio simile, circa un anno fa. Una 15enne era stata bruciata viva da suoperché lo aveva respinto. L'uomo voleva stuprarla. La ragazza, però, non riuscì a sopravvivere per le numerose ustioni su tutto il corpo. Lo zio orco fece credere, inizialmente, agli inquirenti che sua nipote si era suicidata. Il vice sovrintendente della Polizia indiana, Arvind Kumar, disse:Siamo stanchi di sentire e riportare storie del genere. Proprio oggi che viene festeggiata in tutto il mondo laricordiamoci sempre che le donne vanno rispettate sempre e comunque, in ogni luogo. No alle violenze, alle vessazioni e agli stupri!