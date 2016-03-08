AC/DC: Brian Johnson Rischia Sordità, Tour Sospeso

Brian Johnson rischia di non sentirci più. E' questo il motivo per cui gli AC/DC hanno deciso di proscrastinare gli ultimi 10 concerti del loro tour "Rock or Bust"

"I medici hanno consigliato al cantante di 'Back in Black' di fermare immediatamente il tour perché rischia la perdita totale dell'udito".

"Ho perso l'udito all'orecchio sinistro a causa della mia forte passione per i motori. Ho il brutto vizio di non indossare i tappi nelle orecchie sotto il casco durante le corse".

In un comunicato diffuso dalla famosa band australiana si legge che la band recupererà iin programma da giovedì prossimo al 4 aprile entro la fine del 2016. Sul sito web degli AC/DC si legge:Ennesima disavventura per gli AC/DC che, tra l'altro, sono stati costretti a fare a meno del fondatore e chitarrista, affetto, dal 2014, da. Ricordiamo che la band ha dovuto trovarsi anche un altro batterista perché quello storico, Phil Rudd, è stato messo in manette per abuso di droga, minacce e omicidio. Il gruppo dovrà fare a meno anche di Johnson? Presto per dirlo. L'artista, infastidito da un acufene, decise, dopo l'inizio del tour, di farsi visitare da alcuni specialisti. Ebbene, dopo un esame approfondito, i medici hanno invitato Brian a sospendere la tournée perché, altrimenti, rischierebbe la sordità. Johnson è già sordo totalmente all'orecchio sinistro, mentre ha perso il 70% dell'udito a quello destro. La causa, però, non sarebbe la musica ma i. L'anno scorso, infatti, il musicista rivelò durante un'intervista radiofonica: