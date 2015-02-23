Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Svizzera e Italia: addio segreto bancario, accordo importante in materia fiscale

Redazione Avatar

di Redazione

23/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi il ministro dell'Economia, Padoan, e il numero uno del dipartimento federale delle finanze svizzero, Widmer-Schlumpf, hanno siglato a Milano un'intesa di notevole importanza in materia fiscale, visto che contempla lo scambio di notizie su richiesta.

Svizzera e Italia, dunque, hanno eliminato ogni ipotesi di segreto bancario, prevedendo la mutualizzazione delle informazioni. Il ministro dell'Economia italiano ha sottolineato che "l'accordo è un passo avanti molto importante, frutto di un lavoro durato molto tempo, complesso e difficile. Abbiamo firmato un testo giuridico, che va alla ratifica dei parlamenti, e uno politico che fissa la road map per la prosecuzione dei negoziati sul trattamento dei frontalieri e sulla questione di Campione d'Italia... Il primo su scambio informazioni fa parte di un quadro internazionale, processo in cui Italia e Svizzera sono molto impegnati".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Infedeltà femminile dipende dal gene AVPR1a

Articolo Successivo

Vittorio Emanuele di Savoia risarcito dal ministero dell'Interno: 40.000 euro per ingiusta detenzione

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025