Svizzera e Italia: addio segreto bancario, accordo importante in materia fiscale

Oggi il ministro dell'Economia, Padoan, e il numero uno del dipartimento federale delle finanze svizzero, Widmer-Schlumpf, hanno siglato a Milano un'intesa di notevole importanza in materia fiscale, visto che contempla lo scambio di notizie su richiesta.

Svizzera e Italia, dunque, hanno eliminato ogni ipotesi di segreto bancario, prevedendo la mutualizzazione delle informazioni. Il ministro dell'Economia italiano ha sottolineato che "l'accordo è un passo avanti molto importante, frutto di un lavoro durato molto tempo, complesso e difficile. Abbiamo firmato un testo giuridico, che va alla ratifica dei parlamenti, e uno politico che fissa la road map per la prosecuzione dei negoziati sul trattamento dei frontalieri e sulla questione di Campione d'Italia... Il primo su scambio informazioni fa parte di un quadro internazionale, processo in cui Italia e Svizzera sono molto impegnati".