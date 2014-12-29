Loading...

Influenza arriva in Italia: bere molto e consumare tanta frutta e verdura

29/12/2014

Le temperature sono calate molto, nelle ultime ore, in Italia. L'inverno ora è arrivato veramente. Con l'arrivo del grande freddo arrivano anche i primi malanni e l'influenza. A rischi soprattutto i piccoli e gli anziani.

Il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco ha asserito che nell'arco di pochi giorni finiranno a letto per l'influenza circa 100.000 italiani.

La Simg, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, raccomanda di restare, nei limiti del possibile, al caldo ed evitare gli sbalzi di temperatura.

"Frutta e verdura vanno consumate in quantità. Sono alimenti ancora più preziosi d'inverno che d'estate. Non esagerare invece con gli alimenti grassi e ricordare di bere molto per idratarsi correttamente. I riscaldamenti di casa fanno consumare più liquidi che è necessario reintegrare perché le mucose secche sono più vulnerabili a virus e infezioni in generale. Oltre a bere molto, consiglio sempre di umidificare casa. Soprattutto negli ambienti in cui vivono anziani e bambini, creare vapore è importante per mantenersi in salute", spiega la Simg.

