Concerti 2015: anno eccezionale, grande attesa per U2 e Ariana Grande

Il 2015 sta per arrivare e, dal punto di vista musicale, sarà un anno eccezionale. Perché? Beh, basta dire che in Italia si esibiranno dal vivo popstar del calibro di U2, Katy Perry, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Spandau Ballet, Ac/Dc e tanti altri.

Uno dei ritorni più attesi è certamente quello degli U2. Bono Vox e compagni si esibiranno nel Belpaese il 4 e 5 settembre al Pala Alpitour di Torino. I biglietti per le due date sono stati 'polverizzati' nel giro di un quarto d'ora dall’inizio delle prevendite.

Grande attesa anche per Ariana Grande, giovane e talentuosa popstar che ha riscosso un grande successo grazie alla sua voce 'paradisiaca', un mix tra Mariah Carey e Jennifer Lopez. Ariana intonerà tutti i brani compresi nel disco "My everything" sul palco del Mediolanum Forum di Assago il prossimo 25 maggio.

Robbie Williams, ex Take That, invece, si esibirà il 23 luglio a Lucca, tappa italiana del suo "Let me entertain you tour". A Lucca canterà anche Lenny Kravitz: performance live prevista per il prossimo 26 luglio. Ovviamente anche tanti cantautori italiani, durante il prossimo anno, si esibiranno dal vivo. Ne riportiamo alcuni: Ligabue, Francesco De Gregori, Fedez, Gianna Nannini, Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Vasco Rossi.