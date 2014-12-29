"Panariello sotto l'albero", Giorgio Panariello ripropone show del '95: risate assicurate

Giorgio Panariello torna sul palco con uno show esilarante presentato nel 1995, arricchito però di nuove gag e personaggi. Teatro dello spettacolo del mattatore toscano è l'Obihall di Firenze, dove ovviamente si è registrato il tutto esaurito.

Parlando di "Panariello sotto l'albero", il comico e showman toscano ha detto: "Era da molto tempo che avevo in mente di riprendere questo spettacolo. I personaggi storici, come Mario il Bagnino sono sempre presenti ma ci saranno delle novità come, ad esempio, Suor Cristina. Di lei, come di tutti gli altri personaggi che ho fatto, mi incuriosisce sempre quello che non vediamo e che non sappiamo. Così me la sono immaginata durante un concerto dal vivo".

Durante la performance di Panariello, salirà sul palco diverse volte anche Simona Bencini, leader dei Dirotta su Cuba.