Inquinamento, Legambiente sottolinea situazione pessima in Italia
di Redazione
31/01/2015
Non è decisamente entusiasmante il rapporto "Mal d'Aria 2015" di Legambiente, relativo all'inquinamento atmosferico e acustico nelle città italiane.
Dal report di Legambiente emerge che la qualità dell'aria, ad Aosta, è migliore rispetto a tante altre città della Penisola, anche più piccole. Legambiente ha monitorato non solo i PM10, ma anche i PM2,5, ovvero il particolato fine.
"Nonostante un miglioramento complessivo nei livelli di inquinamento registrato negli ultimi anni, l'esposizione dei cittadini italiani ad alti livelli di smog rimane ancora alta", sottolinea Legambiente.
Ricordiamo che l'Italia è la nazione europea dove si sono registrate più morti premature dovute all'inquinamento atmosferico: circa 3.400 l'anno.
