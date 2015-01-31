Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ohio cerca droghe letali per esecuzioni capitali: sospeso calendario pene capitali

Redazione Avatar

di Redazione

31/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'Ohio decide di risistemare il sistema delle esecuzioni capitali, mettendosi alla ricerca di nuove droghe mortali attualmente non presenti nello Stato.

La decisione dell'Ohio comporta la sospensione di tutte le esecuzioni capitali programmate per il 2015. Mai, dal 1999, era stato interrotto il calendario delle pene capitali. Quest'anno dovevano essere uccise 6 persone, e una nel 2016.

La nuova politica sulle esecuzioni contempla l'uso di droghe devastanti che, però, l'Ohio non possiede. I condannati a morte dell'Ohio possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per un anno.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Inquinamento, Legambiente sottolinea situazione pessima in Italia

Articolo Successivo

Disoccupazione italiana diminuisce: Spagna nazione con più disoccupati

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016