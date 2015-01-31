Ohio cerca droghe letali per esecuzioni capitali: sospeso calendario pene capitali
di Redazione
31/01/2015
L'Ohio decide di risistemare il sistema delle esecuzioni capitali, mettendosi alla ricerca di nuove droghe mortali attualmente non presenti nello Stato.
La decisione dell'Ohio comporta la sospensione di tutte le esecuzioni capitali programmate per il 2015. Mai, dal 1999, era stato interrotto il calendario delle pene capitali. Quest'anno dovevano essere uccise 6 persone, e una nel 2016.
La nuova politica sulle esecuzioni contempla l'uso di droghe devastanti che, però, l'Ohio non possiede. I condannati a morte dell'Ohio possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per un anno.
