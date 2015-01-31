Cassano torna all'Inter? Mancini ci pensa, tifosi divisi

Il fantasista Antonio Cassano ha detto addio al Parma ed è probabile un approdo all'Inter. Il ct Roberto Mancini, a quanto pare, sta valutando.

C'è chi esulta per un eventuale arrivo di Cassano all'Inter e chi non è molto entusiasta. Molti i post sull'arrivo di Cassano all'Inter pubblicati su Facebook, del tipo "Lo prenderei, tanto resterebbe solo sei mesi e come riserva può far comodo", oppure "Per me Fantantonio è il benvenuto!".

Numerosi anche i commenti dei diffidenti, ovvero di coloro che pensano che Cassano darà più guai che altro. Ne riportiamo alcuni: "No, perché l’Inter è già coperta in attacco e lui non si è dimostrato mai calciatore da grande squadra"; "Per me no, ormai è finito"; "Il Cassano dello scorso anno sarebbe un valore aggiunto ma in questo campionato ha deluso parecchio. Sono perplesso".