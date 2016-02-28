Insigne Rapinato al Vomero, Bottino Ingente: Rolex, Bracciali e Denaro

Si rapina a Napoli, e anche molto. I delinquenti non fanno sconti a nessuno, neanche ai giocatori del Napoli. Attimi di panico, al Vomero, per il calciatore Insigne, che si è trovato a tu per tu con i rapinatori

"La notizia è vera. Ieri, intorno alle 22.30 Lorenzo ha subito una rapina in viale Gramsci. Tanto spavento e tanta paura poiché in auto con lui c'era la moglie, per fortuna non i figli. Lorenzo ha denunciato il tutto alle autorità competenti e alle forze dell'ordine. E' stata un'esperienza negativa ma sarà a Castel Volturno per la rifinitura. Con il calcio e l'aiuto dei compagni supererà tutto".

"Dedicami un gol lunedì nella partita del Napoli a Firenze".

L'attaccante delricorderà per molto tempo la brutta esperienza di ieri sera. Lorenzo aveva deciso di farsi una passeggiata assieme alla moglie e agli amici per le strade del noto e affollato quartieredi Napoli ma, a un certo punto, un delinquente gli ha puntato una pistola alla tempia, rubandogli il costoso. Il balordo era insieme a diversi complici. Dopo la rapina Insigne, sconvolto e impaurito, ha sporto denuncia. Oggi, comunque, il calciatore si è recato a Castel Volturno per allenarsi insieme ai suoi compagni in vista della partita di domani a Firenze. Laè avvenuta ieri, verso mezzanotte, in viale Gramsci. I malviventi non hanno rubato solamente ildell'attaccante del Napoli ma anche due bracciali della moglie Jenny e denaro contante. Secondo le prime informazioni, Insigne era a bordo della sua auto e stava accompagnando a casa i suoi amici; all'improvviso, unocon a bordo due persone gli si è avvicinato. La rapina è durata pochi secondi: Insigne ha consegnato orologio, denaro e preziosi ai delinquenti che, poi, sono fuggiti a bordo del motorino. L'agente di Lorenzo ha confermato la notizia della rapina dai microfoni di Radio Kiss Kiss:Prima di salire sullo scooter e 'tagliare la corda', uno dei rapinatori avrebbe detto a Insigne: