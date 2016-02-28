Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Oscar 2016: chi accompagnerà Leonardo Di Caprio sul Red Carpet questa notte?

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2016

leo-mumUn alone di mistero sul più accreditato alla vittoria dell'Academy Award come Migliore Attore Protagonista. Il mistero riguarda l'accompagnatrice di Leonardo di Caprio sulla croisette degli 88esimi Academy Awards. Un'occasione importante quella di stanotte per Di Caprio. Il Film Revenant, di cui e' protagonista, ha ricevuto ben 12 nomination e la sua vittoria sembra quasi certa. Con chi potrebbe condividere la grande gioia di una bella rivincita su quell'Oscar mai ottenuto prima il bel Leo? Cala il silenzio. Recentemente l'attore e' stato avvistato con la modella britannica Roxy Horner, ma non siamo certi che egli la voglia accanto in un'occasione tanto importante per la sua carriera. Difatti, nonostante i tanti flirt di Di Caprio, l'attore potrebbe portare con se' sul Red Carpet la donna più importante della sua vita: sua mamma! Secondo il Mirror, infatti, sarà proprio la madre a portare a braccetto Di Caprio verso (ce lo auguriamo) la vittoria del suo primo e sudatissimo Oscar! Del resto, l'attore non ha mai nascosto come ella sia stata la fautrice del suo successo.
"Non ho vissuto una vita di privilegi. Sono cresciuto in un rozzo quartiere nell'Est di Los Angeles. Se non fosse per mia madre, non sarei arrivato sin qui!",
una dichiarazione d'amore che sancisce sicuramente una relazione eterna tra madre e figlio, meritevole di Oscar!  
Redazione

Redazione

