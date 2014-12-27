The Interview, Corea del Nord equipara Obama a "scimmia nella foresta tropicale"

La Corea del Nord è infuriata con gli Usa per la pellicola satirica "The Interview". Nelle ultime ore il presidente americano Obama è stato definito come "una scimmia" dai coreani.

La Commissione per la Difesa nazionale ha attaccato l'inquilino della Casa Bianca per aver incitato la Sony a distribuire la pellicola, all'inizio non proiettata per il timore di rappresaglie dei coreani.

"Obama è spericolato con le parole e le azioni come una scimmia in una foresta tropicale. Se gli Stati Uniti continueranno nelle loro pratiche arbitrarie e da gangster all'americana malgrado gli avvertimenti della Corea del Nord, andranno incontro a ineludibili colpi mortali", ha asserito il portavoce della Commissione.

La Commissione per la Difesa nazionale ritiene gli Stati Uniti responsabili dei diversi blackout dei servizi web avvenuti qualche giorno fa. Il portavoce ha aggiunto: "Giocano a nascondino senza vergogna. Obama farebbe meglio a ripulire tutti gli atti malvagi compiuti nella sua politica ostile verso la Corea del Nord se vuole la pace sul suolo americano, allora tutto andrà bene".