Medico pisano causa incidente e fugge: feriti in gravi condizioni

Un medico pisano di 35enne ha causato un brutto incidente stradale con la sua potente BMW Z3 senza prestare soccorso alle persone a bordo dell'altra vettura, dandosi subito alla fuga.

Il dottore è stato fermato e denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso. Il 35enne ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e a quello per verificare l'assunzione di stupefacenti.

I feriti sono stati trasportati in un ospedale in provincia di Pisa e versano in gravi condizioni. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Si sa solo che il medico 35enne, dopo l'impatto, si è dato alla fuga, facendosi successivamente visitare da un collega. Alla faccia della solidarietà e della cura del prossimo!

I carabinieri hanno rintracciato il dottore grazie alle testimonianze di alcune persone che hanno assistito all'incidente.