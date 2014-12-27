Mick Jagger flirta con ballerina 28enne: enorme differenza d'età

Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, ha una nuova e giovane fiamma. Si tratta della ballerina 28enne Melanie Hamrick, 28 anni, che lavora presso l'American Ballet Theatre.

A quanto pare Mick ha già dimenticato L'wren Scott, la precedente compagna suicidatasi nel marzo scorso. La voce dei Rolling Stones e la ballerina si sono innamorati nonostante l'enorme differenza d'età: lui ha 71 anni; lei 28.

Jagger e la Hamrick sono vicini di casa: vivono entrambi nell'Upper West Side di New York. La coppia è stata 'beccata' più volte insieme. La scintilla tra Mick e Melanie sarebbe scoccata nel marzo scorso a Tokyo, quando fu permesso a un gruppo di ballerini di incontrare i Rolling Stones nel backstage del concerto.

Non è la prima volta che Melanie si fidanza con un uomo molto più grande di lei, visto che è stata legata sentimentalmente, per 6 anni, a José Manuel Carreño, ballerino 46enne.