Invii tanti selfie? Sei narcisista o psicopatico

di Redazione

09/01/2015

Chi non riesce a controllarsi, inviando selfie ovunque e comunque, potrebbe essere un narcisista o, addirittura, avere problemi psicologici. Lo ha scoperto un team di scienziati dell'Ohio State University.

A quanto pare, le persone che si scattano spesso selfie potrebbero avere problemi psichici o, semplicemente, essere narcisisti. C'è chi, infatti, prima di inviare un autoscatto, ricorre al make up elettronico per sembrare più attraente.

"Non è sorprendente che chi posta un numero elevato di selfies e impiega più tempo a modificarli sia più narcisista, ma è la prima volta che questo viene effettivamente confermato in uno studio scientifico... La scoperta più interessante è il punteggio alto non solo in questa caratteristica antisociale, ma anche nella psicopatia", ha asserito lo psicologo Jesse Fox.

