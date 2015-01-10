Luca Argentero nei panni di agente segreto in "Ragion di Stato", fiction su Rai 1

Luca Argentero diventa un agente segreto in "Ragion di Stato" fiction in due puntate che verrà trasmessa i prossimi 12 e 13 gennaio su Rai 1.

Il talentuoso attore italiano veste i panni di Capitano Rosso, uomo spedito in Afghanistan dopo il rapimento, da parte dei talebani, di alcune persone. Sarà estenuante la trattativa tra il Capitano Rosso e i capi dei talebani per il rilascio degli ostaggi.

"Non mi ricordo un film del genere per il cinema in Italia recentemente. Ogni tanto si fa qualche film politico, ma uno spy action italiano per il cinema non me li ricordo. Quindi non è che non lo hanno offerto a me, è che non lo fanno. Per questo dico che è bello che la televisione ti dia la possibilità di farlo", ha dichiarato Luca Argentero.

La fiction si basa su fatti realmente accaduti in Afghanistan.