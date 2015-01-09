Loading...

Parigi: poliziotti uccidono autori strage di Charlie Hebdo

09/01/2015

I poliziotti francesi hanno ucciso i 3 terroristi che, nelle ultime ore, hanno tenuto col fiato sospeso tutta la Francia. Le uccisioni sono avvenute in due attacchi differenti, uno a Dammartin-en-Goele; l'altro a Parigi.

Le persone uccise sono i killer della strage di Charlie Hebdo e l'assassino di Parigi. Finora a creare problemi era stato l'uomo che aveva ucciso, ieri una poliziotta, in quanto aveva sequestrato 6 persone in un negozio kosher di Parigi.

Sembra che, stamattina, uno dei fratelli Kouachi, abbia detto a un commerciante di Dammartin: "Se ne vada, noi non uccidiamo i civili".

