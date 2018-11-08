Home Gossip Irama e Giulia De Lellis insieme: "Ora sono felice"

Irama e Giulia De Lellis insieme: "Ora sono felice"

di Redazione 08/11/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il gossip della settimana è quello relativo a Irama e Giulia De Lellis. I due ragazzi a quanto pare stanno insieme e la conferma arriverebbe proprio dall'artista, intervistato al Maurizio Costanzo Show. Andrea Damante e Giulia De Lellis Come starà vivendo Irama la nuova love story insieme a Giulia De Lellis con la presenza ingombrante dell'ex Andrea Damante? Nel corso della giornata di ieri è arrivato finalmente il commento dell'ex tronista siciliano che in pochissime parole, ma con un pizzico di amarezza, ha augurato buona fortuna alla sua Giulietta. La vita va avanti ed è una cosa che sa benissimo anche Andrea Damante che, forse per uno sbaglio che rimpiangerà tutta la vita, ha perso Giulia De Lellis. Sono stati vani i tentativi del Dj per riconquistarla, l'infuencer ha preferito andare avanti. Giulia De Lellis: "Al momento non sono fidanzata" Solo qualche settimana fa Giulia De Lellis al settimanale Libero raccontava la sua esperienza lavorativa da influencer. L'ex corteggiatrice, infatti, è stata definita una delle influencer italiane più pagate, come Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio. L'unica affermazione da smentire è quella riguardante la vita sentimentale. Giulia De Lellis nel corso dell'intervista rilasciata a Libero aveva detto: "Al momento non sono fidanzata". Peccato però che qualche settimana prima avesse iniziato a consigliare ai propri follower l'ascolto di Bella e rovinata... Firmata Irama. "Sto bene, sono felice" Dopo alcuni giorni di rumors, commenti di ex e non ex... Il primo a parlare della relazione tra Irama e Giulia De Lellis è proprio il vincitore di Amici 17. Il ragazzo, ospite di Maurizio Costanzo Show, sul gossip ha dichiarato: "Diciamo che erano storie chiuse. A volte tornano fuori quando fa più comodo. Ne sbucano tante. Sono felice, sto bene. Sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza, con cui sta bene e con cui vuole condividere molto".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp