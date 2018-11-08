Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni, Alessandra Sgolastra nuova corteggiatrice?

di Redazione 08/11/2018

Andrea Cerioli senza ombra di dubbio è stato e personaggi scoperta di Temptation Island Vip. Chi l'aveva dimenticato è riuscita e magicamente a ritrovarlo, differentemente chi non lo conosceva iniziato a seguirlo con costanza sui social. Adesso l'ex tentatore del programma che mette a dura prova i sentimenti è protagonista delle Uomini e Donne anticipazioni. Andrea Cerioli tronista Uomini e Donne Ancora una volta che fretta avete gossip tornando ad accendersi su Andrea Cerioli tronista a Uomini e Donne. L'ex tentatori di Temptation Island Vip in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il pubblico nel reality show firmati Maria De Filippi... Nel momento in cui però ha deciso di sedersi nel trono classico ha dovuto abbandonare in parte la gestione dei suoi profili social. Motivo per cui le fan cominciano a sentire veramente la mancanza delle sue foto. Ad ogni modo ecco quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne che lo riguardano. Temptation Island vip un mese dopo La fase del reality show che mette a dura prova i sentimenti, chiamata Temptation Island Vip un mese dopo, ci ha permesso di conoscere come stesse procedendo la vita dei protagonisti del programma. protagonisti indiscussi del pomeriggio di Uomini e Donne dedicato a Temptation Island Vip, senza ombra di dubbio, sono stati Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. La coppia ha raccontato ciò che hanno provato durante i 21 giorni trascorsi in Sardegna, ma la ragazza non ha nascosto come Andrea Cerioli sia riuscito a metterla davvero in confusione... quanto detto potrebbe essere sufficiente al punto di vedere la Sgolastra come corteggiatrice dello show? Alessandra Sgolastra nuovo corteggiatrice a Uomini e Donne? E cosa gli ultimi giorni sono stati ha pubblicate alcune notizie rumors che riguarderebbero il mondo di Uomini e Donne anticipazioni. Secondo le notizie di gestione sembrerebbe che Alessandra sgolastra sia pronto a mettersi in gioco come nuova corteggiatrice Uomini e Donne. La decisione dipenderebbe dal fatto che, probabilmente, potrebbe aver deciso che nel suo cuore c'è posto solo per un Andrea e questo sarebbe Andrea Cerioli. Secondo voi come reagirebbe l'ex tentatore nel momento in cui dovesse vedere scendere la ragazza dalle scale?

