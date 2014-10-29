Iraq, Isis colpisce ancora: uccisi 46 membri tribù Albunimr
di Redazione
29/10/2014
L'Isis continua a spargere sangue nel mondo. E' notizia dell'ultim'ora quella dell'uccisione, da parte dei miliziani dello Stato islamico, di 46 membri della tribù Albunimr, stanziata nella regione di al Anbar, in Iraq.
La terribile notizia è stata riportata dall'emittente televisiva degli Emirati al Arabiya menzionando fonti mediche. Pare che le vittime siano state trucidate con colpi di pistola al capo, nei pressi di Hit.
Sono tante le persone uccise dai miliziani dello Stato islamico. Occorre un'azione decisa della comunità internazionale.
Redazione