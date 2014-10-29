Loading...

Kate Moss, dj scatenata a Londra: canottiera animalier e cuffie

29/10/2014

Kate Moss fa sempre parlare di sé, anche lontano dalle passerelle. La celebre top model si è letteralmente scatenata, a Londra, al party organizzato dopo la première di "A string of naked Lightbulbs". Kate, sempre fascinosa, si è mostrata una canottiera animalier e, con le cuffie alle orecchie, si è messa dietro alla consolle.

La Moss non è più una ragazzina ma ogni sua azione rimbalza sempre sui principali siti di gossip. Nonostante sia madre e moglie, Kate continua ad amare la mondanità e le feste. Del resto "Il lupo cambia il pelo ma non il vizio".

