Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: effusioni alla stazione, foto su "Chi"
di Redazione
29/10/2014
Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono molto affiatati sebbene vivano in città diverse: lei a Milano; lui a Torino. I rispettivi impegni familiari, poi, li tengono un po' separati ma a loro non importa visto che sfruttano anche un secondo libero per rivedersi.
"Chi" ha pubblicato diverse foto che mostrano Ilaria e Gigi mentre si abbracciano e si scambiano effusioni a Torino, presso la stazione ferroviaria. Il portierone ha aspettato il suo amore al binario degli arrivi, come un comune uomo innamorato; poi, i due sono saliti in auto e via verso il loro nido d'amore. Nonostante la distanza, Gigi e Ilaria si amano tanto.
Redazione
